Suchen sie sich schon eine neue Bleibe? Am 12. Oktober haben Prinzessin Eugenie (28) und ihr Langzeitfreund Jack Brooksbank während einer romantischen Zeremonie in der St George's Chapel auf Schloss Windsor geheiratet. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit steht für das junge Ehepaar anscheinend der nächste große Schritt an. Damit ist allerdings noch kein Baby gemeint – wie es bei Eugenies Cousin Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) der Fall ist. Eugenie und Jack sollen sich nach einem anderen Zuhause umschauen!

Aktuell bewohnt das frischgebackene Ehepaar ein Cottage auf dem Grundstück des Kensington Palace. Das Drei-Schlafzimmer-Apartment in unmittelbarer Nachbarschaft zu Harry und Meghan und Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) sei den Eheleuten für ihre Zukunftspläne jedoch zu klein. Doch wo residiert eine waschechte Prinzessin außerhalb der Palastmauern? Wie der britische Express berichtet, habe sich die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) vor ihrer Hochzeit eine Immobilie in West-London angeschaut. Angeblich habe sie das siebenstöckige Gebäude zu dem Zeitpunkt bereits mit einem eigenen Schlüssel betreten. Jede einzelne Wohnung des Hauses koste rund vier Millionen Pfund. Aktuell werde es noch renoviert.

Ob sich das Royal-Couple tatsächlich für das Objekt entscheidet, sei bisher nicht bestätigt. Ein Insider verriet lediglich gegenüber Daily Mail: "Sie haben schon immer geplant, in ein eigenes Haus zu ziehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie nach ihrer Hochzeit etwas mehr Platz zum Leben suchen."

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung im Januar 2018

Tristan Fewings/Getty Images for Qatar Goodwood Festival Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei einem Pferderennen in Chichester

