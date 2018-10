Sie pfeift auf die Größe, die auf dem Etikett steht! Gülcan Kamps (36) macht seit stolzen 15 Jahren die roten Teppiche unsicher. Ob in kunterbunten Outfits oder zuletzt in eleganteren Looks, die Moderatorin posiert immer selbstbewusst für die Kameras. Kein Wunder also, dass eine überraschende Aussage der Schauspielerin ihre Fans in Sorge versetzt hat: Gülcan äußerte den Wunsch, in XS-Kleidung passen zu wollen. Im Interview mit Promiflash erklärt die Frohnatur jetzt den vermeintlichen Schlankheitswahn!

Bei der Beauty-Messe GLOW in Berlin legt Strahlefrau Gülli die Karten auf den Tisch: An den Gerüchten ist überhaupt nichts dran! "Das meinte ich nicht ernst. [...] Das Wichtige ist, glaube ich, dass man als Frau auch weiß, welche Größe man hat", sagt die 36-Jährige. Bei Oberteilen mit bestimmten Schnitten greife sie von vorn­he­r­ein zu größeren Nummern – und das mache ihr überhaupt nichts aus.

"Man hat oft das Gefühl, dass man sich etwas Kleineres holen muss, um sich irgendwie gut zu fühlen, aber das darf man nicht machen, weil die Sachen wirklich nicht cool sitzen. Deshalb bin ich da sehr, sehr entspannt", lautet Gülcans Fazit. Für sie zähle eben nicht, was in den Klamotten steht, sondern wie sie einem selber stehen!

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan Kamps, Fernsehstar

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Schauspielerin

