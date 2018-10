Haben Amber Rose (35) und ihr Schatz Alexander Edwards etwa den gleichen Friseur? Seit drei Jahren sollen sich das Model und ihr Schatz jetzt kennen, im Juli machten die Turteltauben ihre Beziehung endlich offiziell. Mit gemeinsamen Couple-Schnappschüssen halten sich die beiden noch etwas zurück. Und wenn es dann doch mal ein Foto gab, trug die Verwandlungskünstlerin immer eine sexy Langhaarperücke. Nun jedoch zeigt sich: Ohne ihr zusätzliches Haarteil tragen Amber und A.E. einen echten Partnerlook!

Nicht nur die volltätowierten Arme sind eine Gemeinsamkeit des Paares: Am Strand von Miami zeigten sich Amber und ihr Herzblatt jetzt mit exakt der gleichen Frisur! Ob sich die Ex von Rapper Kanye West (41) deswegen gleich von dem US-Beau angezogen gefühlt hat? Immerhin haben sie beide ihre Haare fast komplett abrasiert. Auch die wenigen verbliebenen Millimeter sind in ein und demselben Wasserstoffblond gefärbt.

Zuletzt zeigten sich die 35-Jährige und ihr Lover total verliebt bei einem Konzert der Band System of a Down. Auch auf dem "SlutWalk 2018" in Los Angeles turtelten Amber und Alex, was das Zeug hielt – dort trug die Tänzerin allerdings wieder einmal ihre lange Wallmähne.

MEGA Alexander Edwards und Amber Rose, Oktober 2018

MEGA A.E. und Amber Rose gemeinsam in Miami, Oktober 2018

profX/MEGA Amber Rose mit Rapper A.E. beim "Amber Rose SlutWalk 2018" in Los Angeles

