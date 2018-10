Bei Matthew Koma weht ein Wind der Veränderung! Erst vergangene Woche hatte das Warten für den On-Off-Freund von Hilary Duff (31) endlich ein Ende: Er und die Schauspielerin durften ihr gesundes Töchterchen Banks Violet Bair auf der Welt begrüßen. Seine Fans verzauberte er seither nicht nur mit einem zuckersüßen Schnappschuss der kleinen Familie – jetzt überraschte der frischgebackene Papa auch noch mit einer neuen Haarfarbe. Dabei stellt sich nur eine Frage: Ist seine rosa Mähne seiner Tochter gewidmet oder fiebert er Halloween entgegen?

In seiner Instagram-Story ließ Matthew seine 146.000 Follower Schritt für Schritt am Colorationsprozess teilhaben. Das Ergebnis? Für einige seiner Fans sicherlich gewöhnungsbedürftig: Hilarys Schatz trägt die Haare jetzt in einem grellen Rosaton! "Pink für Banks", schrieb der stolze Neu-Papa zu einem Schnappschuss, der ihn mit seiner neuen Haarpracht zeigt. Doch ist die Farbe tatsächlich nur eine Hommage an sein kleines Töchterchen? Immerhin steht auch Halloween vor der Tür. Dass seine Style-Veränderung auch etwas mit dem jährlichen Gruselfest zu tun haben könnte, ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Der "Kisses Back"-Interpret wäre nicht der einzige Promi, der sich pünktlich zu Halloween für einen extravaganten Look entscheidet. Auch andere Stars und Sternchen werfen sich derzeit ordentlich in Schale. Zur Casamigos Halloween Party in Los Angeles erschienen Topmodel Cindy Crawford und ihr Familie ebenfalls mit ziemlich ungewohnten Frisuren: Als Rocklegende David Bowie (✝69) legte vor allem ihr Ehemann Rande mit rotem Vokuhila eine echte Verwandlung hin.

Instagram / hilaryduff Banks Violet Bair, Tochter von Hilary Duff

Anzeige

enewsimage/ActionPress Matthew Koma und Hilary Banks in Los Angeles, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber auf der Casamigos Halloween Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de