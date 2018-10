Sind die beiden zusammengezogen? Sophia Thomalla (29) und Gavin Rossdale (53) könnten glücklicher nicht sein: Egal, wo das Paar auftaucht – es scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Doch wann genau das Model und der Rocker zusammengekommen sind, ist nicht klar. Jetzt teilen sich die beiden offenbar sogar eine Wohnung! Darauf lässt ein Interview schließen, in dem Sophia über das Zusammenleben mit einem Mann plaudert – und damit kann sie ja eigentlich nur ihren Gavin meinen…

Wie die 29-Jährige in einem Gespräch mit RTL erzählte, wolle sie sich von ihren gängigen Tagesroutinen nur schwer abbringen lassen. Für den Musiker scheint sie jedoch eine Ausnahme zu machen: "Wir sind uns prinzipiell einig, dass ich Zusammenwohnen gar nicht so geil finde. Ich kann alleine lange wach bleiben. Ich kann fernsehen, wann ich will", plauderte Sophia aus. Einen positiven Nebeneffekt hätten gemeinsame vier Wände allerdings: "Ich bin leider ein wahnsinnig schlechter Koch, deswegen ist Zusammenwohnen natürlich supergeil."

Sogar eine Hochzeit mit dem Bush-Sänger schließt die Tattoo-Schönheit nicht aus: "Also dieses Jahr definitiv nicht, ganz klar – und was nächstes Jahr ist, das wissen wir ja nicht. Keine Ahnung", verriet sie dem Sender vor Kurzem.

MEGA Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla und Gavin Rossdale

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

