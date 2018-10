Mutet sich Jessica Simpson (38) während ihrer Schwangerschaft etwa zu viel zu? Erst Mitte September machte die Blondine die frohe Botschaft öffentlich: Sie und ihr Liebster Eric Johnson (39) erwarten zum dritten Mal Nachwuchs. Seither hüllt sie ihre wachsende Körpermitte am allerliebsten in edle Outfits. Doch obwohl Jessica in anderen Umständen ist, möchte sie keinen Gang zurückschalten. Stattdessen ist sie fast immer auf Achse – das beunruhigt auch ihre Freunde: Sie befürchten, dass die baldige Dreifach-Mama ein Burn-out erleiden könnte!

"Sie sagt immer, dass sie alles unter Kontrolle habe und mit ihrer Schwangerschaft besser umgehen könne als manch anderer", offenbarte ein Insider vor Kurzem gegenüber RadarOnline und meinte besorgt: "Aber sie kann in einem Flugzeug auf keinen Fall Kräfte sammeln oder in ihrem letzten Trimester mit hohen Absätzen herumlaufen!" Tatsächlich musste auch Jessica unter einem Selfie auf Instagram unlängst feststellen: "Ich bin überrascht, dass ich so gut aussehe, nachdem ich im Flieger 40-mal zur Toilette musste!"

Die Warnsignale ihres Körpers blende die Sängerin derweil vollkommen aus. Auch ihre Ernährung ließe zu wünschen übrig: Demnach soll die Schauspielerin angeblich täglich Fast Food und Fertiggerichte zu sich nehmen. Und auch ein wenig Bettruhe würde ihr guttun, ist sich die Quelle sicher: "Wenn sie ihr Leben so weiterlebt, wird sie ein Burn-out bekommen oder zumindest in den kommenden Monaten ziemlich gestresst sein."

WENN.com Jessica Simpson in New York, Oktober 2018

Getty Images Jessica Simpson im Juli 2018

SplashNews.com Jessica Simpson in New York City

