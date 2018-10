Uwe Abel (48) hat riesige Angst vor dem Zahnarzt! Trotz sichtbarer – und für ihn vor allem spürbarer – Probleme, hat sich der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat nur selten auf den gefürchteten Praxisstuhl gewagt. Bis jetzt: Er will endlich über seinen Schatten springen und sich in die Hände eines Experten begeben. Und Uwe macht keine halben Sachen: In einem Rutsch lässt sich der Landwirt fast seine gesamte Kauleiste erneuern!

"Heute ist der Tag, an dem ich ganz mutig zum Zahnarzt fahre und mir ein Dutzend Zähne gezogen werden", updatete Uwe seine Fans über den Instagram-Account seiner Gattin Iris (50). Zwar kämpft er mutig gegen seinen Schweinehund an – etwas mulmig scheint ihm dennoch bei dem Gedanken an seinen Arztbesuch zu sein. "Ich habe ein bisschen Bammel davor, ich bekomme eine Vollnarkose." Bis Uwe sein strahlendes Lächeln präsentieren kann, dauert es allerdings noch ein wenig: "Und dann mal schauen, wie ich heute Abend mit der vorübergehenden Prothese aussehen werde", erklärte er weiter.

Auch Iris ist wegen des Eingriffs schon ganz aufgeregt! "Ich bin ganz stolz auf meinen Schatz. Heute geht's an die Esszimmerrenovierung", scherzte sie im Kommentar zum Clip – und verzierte das Video unter anderem mit dem Hashtag #Mut.

Instagram / irisabelofficial Uwe Abel, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / irisabelofficial Uwe Abel, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / irisabelofficial Uwe und Iris Abel, TV-Bauern

