Eigentlich hat Jessie J (30) momentan allen Grund zum Strahlen. Schließlich ist die Sängerin seit Kurzem frisch verliebt – und zwar in Hollywood-Hottie Channing Tatum (38). Seit ein paar Wochen sollen die zwei sich schon daten und sich immer besser kennenlernen. Privat läuft es also super für die Musikerin. Beruflich sieht das offenbar ein bisschen anders aus: Aus gesundheitlichen Gründen musste sie nun schweren Herzens Konzerte absagen.

Jessie scheint am Ende ihrer Kräfte zu sein! Am Dienstag meldete sie sich auf Instagram mit dieser traurigen Mitteilung: "Ich bin wirklich enttäuscht, euch sagen zu müssen, dass mein Arzt mir wegen Erschöpfung und Müdigkeit geraten hat, den heutigen Auftritt in Dallas und den am Mittwoch in Phoenix zu canceln." Das Geld, das ihre Fans in Tickets investiert haben, werde selbstverständlich zurückerstattet.

Die 30-Jährige wolle sich in den nächsten Tage ausruhen und erholen und hofft, bis zu ihrem Konzert in Los Angeles am Donnerstag wieder fit zu sein. Nach dieser Show hat die "Domino"-Interpretin eine Woche Pause, bis es für sie nach Großbritannien, Irland und in die Niederlande geht. Der letzte Stopp ihrer Tour ist am 5. Dezember in Köln. Insgesamt liegen also noch 18 Konzerte vor ihr.

Alberto E. Rodriguez / Staff Channing Tatum in Las Vegas

Getty Images Jessie J bei einem Auftritt in Los Angeles

RW/MPI/Capital Pictures / MEGA TheMegaAgency.com Jessie J in New York City

