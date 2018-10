Schrecklich schaurig und doch so süß: Cristiano Ronaldo (33) und seine Familie hat das Halloween-Fieber gepackt! Für gewöhnlich kennt man den Profi-Kicker entweder als heißes Model von diversen Werbeplakaten oder total emotional auf den Fußballfeldern dieser Welt. Doch Ende Oktober herrscht auch bei dem Rekordschützen Gruselalarm. Entsprechend haben sich im Hause Ronaldo schon jetzt alle in Schale geschmissen – oder viel mehr in düstere Horrormasken!

Der Ronaldo-Clan verwandelt sich in ein wahres Gruselkabinett! Nicht nur der vierfache Papa und seine hübsche Freundin Georgina Rodriguez (23) strahlen auf ihrem aktuellen Familienfoto mit schaurigen Masken in die Kamera – auch ihre Kids, Cristiano Jr. (8), die Zwillinge Mateo (1) und Eva (1) sowie die kleine Alana, sind mit von der geisterhaften Partie. "Happy Halloween an alle!", kommentierte der Fußballer seinen unheimlichen und gleichzeitig unheimlich niedlichen Instagram-Post.

Doch nicht nur der Sportler und seine Liebsten sind Fans des Spukfests: Auch Daniela Katzenbergers (32) Töchterchen Sophia (3) scheint die gruselige Tradition zu lieben. Als Kürbis verkleidet zieht die Dreijährige heute Abend gemeinsam mit Mama von Tür zu Tür, um Süßes oder Saures zu spielen.

Getty Images Cristiano Ronaldo im Champions League-Spiel gegen den FC Valencia im September 2018

Instagram/cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis an Halloween 2018

