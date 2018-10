So hatte Daniela Katzenberger (32) sich Lucas Cordalis' (51) Reaktion bestimmt nicht vorgestellt! Wie viele andere Stars machte sich auch die Kultblondine dieses Jahr zu Halloween wieder den Spaß, sich ein kreatives Kostüm auszudenken – mit Mega-Ausschnitt und dunkler Perücke verwandelte sich die Katze in eine Art sexy Kürbis-Hexe. Danis Grusel-Look erinnert Lucas allerdings an eine bestimmte Person: ihre Mutter Iris Klein (51)!

"Wenn dein Mann dir sagt, dass du aussiehst wie seine Schwiegermutter", betitelte die 32-Jährige den Instagram-Clip, in dem sie ihren Followern ihre Kostümierung präsentiert. Nicht ganz unbegründet – finden ihre Fans: "Irgendwie hat er Recht, siehst echt ein bisschen aus wie Iris" und "Ja, die schwarzen Haare machen das", kommentierten zwei Follower das Video. Schlecht sei das aber nicht: "Macht doch nichts, die Perücke ist echt heiß!", versicherte ein weiterer User Daniela.

Töchterchen Sophia (3) durfte sich als kleiner Kürbis verkleiden – zwar ohne Haarteil, aber dafür mit dem gleichen niedlichen Kopfschmuck wie ihre Mami und einem putzigen, orangefarbenen Tutu! Seid ihr ebenfalls der Meinung, dass Dani in dem Outfit ihrer Mom ähnelt? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV-Star Daniela Katzenberger, Oktober 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Halloween 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers Tochter Sophia, Oktober 2018

