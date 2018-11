Oh oh, so langsam fällt Mark Forster (34) bei den The Voice of Germany-Fans in Ungnade! Im Kampf um die Talente greifen die Coaches ja bekanntlich zu fiesen Mitteln. Kleine Sticheleien sind an der Tagesordnung. Seit Paddy Kelly (40) klar stellte, dass man Englisch singen müsse, um international erfolgreich zu sein, suhlt sich der "Flash mich"-Interpret ausgiebigst im Selbstmitleid und lässt keine Gelegenheit aus, um ein bisschen Mitgefühl von den Kandidaten und den Zuschauern abzustauben. Doch das geht nun mächtig nach hinten los – im Netz erntet er für seine Depri-Laune nun einen heftigen Shitstorm.

"Jetzt übertreibt Forster aber langsam. Es nervt jetzt. Braucht sein kleines Ego wohl wieder Aufmerksamkeit. Ätzend" oder "Marks kindisches Getue passt vielleicht bei Voice Kids bei #TVOG nervt es immer mehr", schimpfen die User auf Twitter. Ein Fernsehzuschauer fürchtet sogar, dass er im Alter von 34 Jahren in einer Midlife Crisis steckt. Er sei eine Karikatur und verhalte sich auch so, wettert ein anderer. "Normal halt ich ja die Fresse, aber wenn 20 Prozent der Sendezeit für dieses Schwachsinnsgelaber draufgehen, stinkt es mir wirklich", twittert ein weiterer User.

Seine Kollegen scheinen sich hingegen köstlich auf Kosten des Künstlers zu amüsieren und auch Mark wird nicht müde, weiter auf dem Thema herumzureiten. "Ich glaube, ich ändere meinen Namen. Forster klingt scheiße. Steven Powers oder so", überlegte er. Jury-Neuling Paddy riet ihm allerdings davon ab und so ging der "Beef" in die nächste Runde. "In den USA hast du keine Chance mit Steven Power. Wie wäre es mit Skirt", ärgerte er seinen Konkurrenten. Wenig später schlüpft der Sänger dann tatsächlich in seine neue Rolle als Forrest Skirt und zieht damit eine Show ab.

Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Michael Patrick Kelly und Yvonne Catterfeld

Michael Patrick Kelly bei "The Voice of Germany"

Mark Forster beim ECHO 2018

