Hat Herzogin Meghan (37) ihren Schönheitsmakel entfernen lassen? Die Ehefrau von Prinz Harry (34) begeistert mit ihrem strahlenden Teint, ihrer zauberhaften Art und ihrem einzigartigen Style zahlreiche Royal-Fans. Doch auch die Bald-Mami ist nicht perfekt – wie viele Menschen leidet auch sie an einer Fehlstellung des großen Zehs, genannt Hallux valgus. Durch den ausgeprägten Schiefstand trägt die 37-Jährige auch ungern offene Sandalen. Bei einem öffentlichen Auftritt musste die Brünette sich nun allerdings barfuß zeigen: Doch von der Zehbeule war plötzlich kaum mehr etwas zu sehen!

Kurz vor Ende ihrer 16-tägigen Rundreise durch Down Under und Ozeanien musste Meghan während eines Willkommensfestes in der Zeremonienstätte Te Papaiouru Marae in Neuseeland nun ihre Schuhe ablegen – und allen ihre nackten Füße präsentieren. Bei genauerer Betrachtung fiel dabei eine kleine Narbe an Meghans linkem Fußballen auf: Hat sich Meghan wegen ihrer Fehlstellung etwa einer OP unterzogen? Das Wundmal an dieser Stelle wäre zumindest ein Indiz dafür. Und auch ihre sichtlich geradegerückten Zehen verstärkten diese Vermutung!

Der royale Dresscode dürfte Meghans vermeintlichem Makel zusätzlich zugesetzt haben: Durch die High-Heels-Pflicht könnte sich der schmerzhafte Hallux der Stilikone nämlich verschlimmert haben, da in hohen Schuhen das ganze Körpergewicht auf den Fußballen und Zehen lastet. Um ihre Füße zu entlasten, setzte die Schwangere daher schon in der Vergangenheit auf etwas zu große Absatzschuhe.

Getty Images Herzogin Meghans Füße

Splash News Herzogin Meghan in Australien

Splash News Herzogin Meghan

