Diese Aufnahme war bisher streng geheim! Im vergangenen Oktober war Kylie Jenner (21) noch hochschwanger. Diese Information sollte allerdings nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Als wenige Monate später dann Töchterchen Stormi Webster auf die Welt kam, verkündete der Reality-TV-Star die Überraschung ganz groß im Netz und lässt seine Fans seither immer wieder an ihrem Leben als Mutter teilhaben. Nachträglich veröffentlichte sie nun auch Aufnahmen ihres Halloween-Outfits aus dem vergangenen Jahr: So schön sah Kylie als schwangerer Engel aus!

Wären diese Bilder an die Öffentlichkeit gedrungen, hätte sich nicht mehr leugnen lassen, dass Kylie in anderen Umständen ist! Mit einem bewegenden Throwback-Video erinnerte die Liebste von Travis Scott (26) in ihrer Instagram-Story nun an ihr Gruselfest als werdende Mama. In dem Clip sieht man die Unternehmerin in einem engen, weißen Kleid und mit großen Engelsflügel vor dem Spiegel stehen. Das Besondere daran: Das Bäuchlein der damals 20-Jährigen war damals bereits deutlich zu erkennen! Ein süßer Moment, den nun endlich auch ihre Follower bewundern dürfen.

Himmlisch war auch das diesjährige Kostüm der Schönheit! Kylie blieb ihrem Look als heißes Himmelswesen treu und verkleidete sich in diesem Jahr zusammen mit ihren berühmten Schwestern als sexy Victoria's-Secret-Engel. Welches Outfit von Kylie gefällt euch besser? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner an Halloween 2017

Facebook / KylieJenner Stormi Webster und ihre Mama Kylie Jenner

Instagram/kimkardashian Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

