Emilija Mihailova hat hohe Ansprüche an ihren potenziellen Traumprinzen! Die ehemalige DSDS-Kandidatin gehört zum diesjährigen Adam sucht Eva-Cast. In der hüllenlosen Kuppelshow möchte die Nachwuchssängerin endlich den Partner fürs Leben finden. Bei ihren Flirts wird sich die Musikerin aber vor allem auf die prominenten Singles konzentrieren. Die 29-Jährige ist der Meinung: Ein Normalo passt so gar nicht in ihr Leben!

Bei "Adam sucht Eva" wird Emilija auch auf liebestolle Männer treffen, die nicht aus den Medien bekannt sind. Doch obwohl das ehemalige Playboy-Model die Jungs noch gar nicht gesehen hat, schließt sie eine Turtelei mit ihnen schon im Vorfeld aus: "Die große Hoffnung ist natürlich, dass ich wirklich jemanden kennenlerne, der jetzt auch in dieser Branche arbeitet. Weil zu mir passt wirklich nur ein Typ, der auch in dieser TV-Branche ist. Ansonsten klappt das, glaube ich, nicht so gut", erläutert sie ihre Flirtstrategie im RTL-Interview.

Ganz Promi-Kandidatin gibt Emilija außerdem zu, dass sie nicht nur die Chance auf die große Liebe auf die glamouröse Nackedei-Jacht lockte. "Die Gage spielt für mich eine sehr große Rolle. Die Gage ist ziemlich der Burner", plaudert sie ganz ungeniert über ihre Motivation, an dem umstrittenen Format teilzunehmen.

