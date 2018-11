So sexy kann Halloween sein! Der Kardashian-Jenner-Clan geizt ja bekanntlich nicht mit seinen Reizen. Ob Kylie (21), Kendall (23), Khloe (34), Kim (38) oder Kourtney (39) – sie alle zeigen sich gerne in knappen Outfits, in denen ihre weiblichen Rundungen perfekt zur Geltung kommen. Kein Wunder also, dass die fünf Schwestern sich am 31. Oktober als Victoria's Secret-Engel verkleideten. Aber welche von ihnen hatte eigentlich die Idee für das Gruppen-Kostüm?

Im Interview mit Refinery29 erklärte Kim nun, dass sie diejenige war, die die Initiative ergriffen hatte. Schon vor Monaten schlug sie ihren Schwestern vor, sich in Sachen Verkleidung abzusprechen. "Ich habe ihnen ein paar Ideen geschickt und dann gesagt, dass wir unbedingt als Victoria's Secret-Engel gehen müssen. Sie waren alle total begeistert", verriet die 38-Jährige.

Der coolste Teil der Geschichte kommt aber noch: Die Styles der Ladys waren nicht etwa ein billiger Abklatsch der teuren Designer-Dessous, sondern sind Originale aus der Vorjahres-Kollektion. Das kostete die Reality-Stars nur einen Anruf. "Sie waren so nett zu uns und schickten uns direkt die echten Laufsteg-Looks", schwärmte die Dreifach-Mama.

Getty Images Kim Kardashian, Geschäftsfrau

Getty Images Kim Kardashian bei einem Event in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Halloween 2018

