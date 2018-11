Wie macht er das nur? Jon Bon Jovi (56) entspricht überhaupt nicht dem Klischee eines Rockstars: Er hat keine zahllosen Affären mit Models oder Groupies, sondern ist verheiratet und das bereits seit fast 30 Jahren! Am 29. April 1989 ehelichte er seine Jugend-Liebe Dorothea Rose Hurley, mit der er inzwischen vier Kinder hat – eine wahre Bilderbuch-Ehe. Nun hat der 56-Jährige sein Liebes-Rezept verraten!

Seine Offenbarung ist wenig spektakulär, dafür aber sehr romantisch: "Ich hatte das Glück, die Richtige gleich beim ersten Mal zu erwischen. So einfach ist das", erklärte der Bon Jovi-Frontsänger gegenüber Brisant. Er und seine Frau hätten Glück gehabt und haben es seitdem. Es sei ein Klischee, dass Rockstars nur skandalöse Affären hätten, führte er weiter aus.

Auch wenn für Jon die Hochzeit mit seiner Herzdame Dorothea in Las Vegas einer der schönsten Augenblicke in seinem Leben gewesen sein musste, einem Mädchen und heutigem Superstar hat er mit seiner Heirat das Herz gebrochen: Pink (39) – die inzwischen zweifache Mutter war als Kind verschossen in den "Livin' on a Prayer"-Sänger.

Jon Bon Jovi mit seiner Frau Dorothea Rose Hurley und seinen vier Kindern

Jon Bon Jovi, Musiker

