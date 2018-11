Lil Xan (22) ehrt jetzt seinen verstorbenen Freund! Mac Millers (✝26) Tod war ein Riesen-Schock für die Musikwelt: Der Rapper hatte im September einen plötzlichen Herzstillstand erlitten – angeblich soll eine Drogenüberdosis schuld gewesen sein. Auch seinen früheren Kollegen Lil Xan traf dieser Verlust schwer. Nun will er mit einer großen Geste an Mac erinnern und widmet ihm ein Tribute-Album!

Das berichtete ein Vertrauter des 22-Jährigen dem Online-Magazin TMZ. "Be Safe" soll die Platte heißen, inspiriert von den letzten Worten, die Mac an seinen Kumpel gerichtet hat. Das sei auch der Grund, warum Lil Xan kürzlich einige seiner Auftritte gecancelt hat – der Ex-Freund von Noah Cyrus (18) soll aktuell täglich im Studio an seinen Songs arbeiten.

Unter dem Titel "Mac Miller: A Celebration of Life" fand am 31. Oktober sogar ein Gedenkkonzert für den Verstorbenen statt. Musikerkollegen wie Chance the Rapper (25), John Mayer (41) und SZA (28) traten bei dem Event auf. Die Erlöse des Abends flossen anschließend in den "The Mac Miller Circles Fund", einen Fond für junge Künstler.

Instagram / xanxiety Rapper Lil Xan, Oktober 2018

Instagram / xanxiety Lil Xan, Musiker

Ray Garbo/WENN.com Mac Miller während eines Konzerts in Chicago

