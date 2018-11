Nachdem die Todesursache von Mac Miller (✝26) geklärt ist, kommen immer mehr Details zum Ableben des Ausnahmekünstlers ans Licht. Anfang September war der Rapper in seiner Wohnung in Los Angeles tot aufgefunden worden – ein Freund hatten den Notruf gewählt, doch der Ex von Ariana Grande (25) konnte nur noch für tot erklärt werden. Ein toxikologischer Bericht enthüllte nun, dass Mac wegen eines fatalen Mixes aus Betäubungsmitteln, Kokain und Alkohol ums Leben gekommen war. Der Report enthüllt aber außerdem, wie genau der Superstar in seiner Wohnung aufgefunden wurde!

Dem US-Online-Portal TMZ liegt das Gutachten vor, das die genauen Todesumstände des Sprachkünstlers aufklärt. Demnach soll Macs Assistent den leblosen Körper des Musikers entdeckt haben – und der lag nicht einfach so da: Laut des Berichts soll sich der Sänger in einer Art knienden Position befunden haben, die manche Menschen zum Beten einnehmen. Sein Kopf habe dabei in seinem Schoß geruht. Zu diesem Zeitpunkt sei Mac schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Wenig später konnten die Sanitäter nur noch seinen Tod feststellen.

Wie es in dem Bericht außerdem heißt, gehe der zuständige Gerichtsmediziner davon aus, dass es sich bei der fatalen Überdosis um einen Unfall gehandelt haben könnte. Die einzelnen Rauschmittel seien nämlich erst in ihrer Kombination zur tödlichen Gefahr für Mac geworden.

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Dale Berman / Freier Fotograf / Getty Images Rapper Mac Miller

Getty Images Rap-Musiker Mac Miller



