Seit mittlerweile drei Jahren sind Gwen Stefani (49) und Blake Shelton (42) schon ein Paar. Während die beiden zu Beginn vor allem freundschaftliche Gefühle füreinander hegten, kamen sich die Musiker durch die gemeinsame Zeit bei The Voice immer näher – bis es schließlich mächtig funkte! Bis heute sind die zwei ein Herz und eine Seele: Seine Liebe zu Gwen unterstrich Shelton erst vor Kurzem mit einem süßen Post!

Via Instagram teilte der Country-Star ein Foto von einem sichtlich entspannten Sonntagabend mit seiner Liebsten am Lagerfeuer. "Oh, wie ich diesen Herbst liebe – und dieses Mädchen in den karierten Schuhen", gestand der 42-Jährige seiner Auserwählten mit dem Schnappschuss seine Gefühle. Diese niedliche Liebeserklärung fanden auch Blakes Fans einfach nur zum Dahinschmelzen. Einer seiner Supporter bezeichnete das Foto schlichtweg als "perfekte Liebesszene".

Angesichts dieser Harmonie und ihrer perfekten Lovestory fragen sich viele Bewunderer allerdings auch, wann bei den Turteltauben endlich die Hochzeitsglocken läuten. Der "I Lived It"-Interpret brachte in einer Talkshow bereits vor Kurzem Licht ins Dunkel und erklärte, warum Gwen und er noch nicht vor den Traualtar geschritten sind: "Ich denke, dass wir beide insgeheim das Gefühl haben, dass unsere Hochzeit eine Art Trostpflaster wäre."

Instagram / blakeshelton Blake Shelton und Gwen Stefani

Rachel Murray/Getty Images for Glamour Blake Shelton und Gwen Stefani bei der "Glamour Women of the Year 2016"-Dinner-Party

Kevin Winter/Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

