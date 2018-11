Lena Gercke (30) kommt zurück zu Germany's next Topmodel! Vor zwölf Jahren stellte die Castingshow das Leben der geborenen Marburgerin gehörig auf den Kopf. Im März 2006 gewann sie die erste Staffel des TV-Wettbewerbs. Seitdem zählt die Blondine nicht nur zu den gefragtesten Models Deutschlands, sondern hat sich bei The Voice of Germany auch einen Namen als Moderatorin gemacht. GNTM-Chefin Heidi Klum (45) scheint mit dem Werdegang ihrer ersten Siegerin jedenfalls absolut zufrieden zu sein: Sie holt sich die 30-Jährige als Gast-Jurorin!

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Modelmama 2019 das einzige gesetzte Jurymitglied bei "Germany's next Topmodel" sein wird. Im Laufe der 14. Staffel wird sie von wechselnden nationalen und internationalen Größen der Fashion-Branche beraten. Für ihre erste große Entscheidung verlässt sie sich nun auf das Urteil einer Laufstegschönheit, die sich mit GNTM bestens auskennt. Laut Bild kürte sie mit keiner Geringeren als Lena ihre Top 50-Kandidatinnen für das kommende Jahr. Die beiden Models wurden gemeinsam in der Unterführung zur Berliner Messe gesichtet – dort fanden in den vergangenen Tagen die Dreharbeiten für die Auftakt-Episode statt. Ob noch weitere Gewinnerinnen in der Jury mitbestimmen werden, ist bisher nicht bekannt.

Zumindest scheinen sich die GNTM-Fans auf ein Wiedersehen mit Michael Michalsky (51) freuen zu dürfen, denn am Montag ließ sich der Designer ebenfalls am Set der beliebten Castingshow blicken. "Die erste Episode von GNTM", kommentierte er einen Instagram-Schnappschuss mit Heidi. In den vergangenen drei Staffeln saß Michael in der Jury des Model-Contests und mauserte sich mit seinen frechen Sprüchen zum Publikumsliebling.

