Von der ganzen Welt geliebt, von Prinz Harrys (34) Freunden verschmäht? Herzogin Meghans (37) Leben wurde Mitte Mai gehörig auf den Kopf gestellt: Seit ihrer Traumhochzeit mit dem britischen Royal gehört sie zum Königshaus – ihr altes Leben als Schauspielerin in den USA ist damit endgültig Geschichte. Während sie ihre öffentlichen Auftritte in der neuen Heimat meistert, macht ihr im Privatleben ihre neue Rolle offenbar zu schaffen: Nicht nur, dass sie nicht weiß, wem sie noch trauen kann – Harrys Freunde scheinen nicht einmal zum Kreis derer zu gehören, die mit Meghan etwas zu tun haben wollen.

Lady Colin Campbell, die eine Vertraute von Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) war, erklärte The Daily Beast, warum die 37-Jährige nur schwer eine Bindung zum Freundeskreis ihres Mannes aufbauen kann. "Ihre politischen Ansichten sind ein Problem. Sie ist ultra-liberal und dieser trendige linke Kram passt nicht zu einigen Freunden von Harry", sagte die Autorin. Zwar habe er Meghan auf diversen Partys und Feiern vorgestellt, doch häufig hätten sie und Harrys Bekannte keinen gemeinsamen Nenner gefunden. So sei die Ex-Suits-Darstellerin absolut gegen Waffen und Schießen, was aber unverzichtbar zum Leben vieler Royal-Freunde – darunter auch begeisterte Jäger – dazugehöre.

Bleibt zu hoffen, dass Meghan nun über ihre Charity-Projekte und ihre gemeinnützige Arbeit auf Gleichgesinnte treffen wird. Derzeit soll die Herzogin viel Zeit alleine verbringen. Da sie nicht wisse, wem sie überhaupt vertrauen könne, pflege sie auch nur noch wenige alte Freundschaften. Ihr Gatte scheint aber ein Auge darauf zu haben, dass seine Liebste nicht im Palast vereinsamt: Er half, ihren Kontakt zu Herzogin Kate (36) aufzubauen und zu verbessern, auch mit seinen Cousinen Prinzessin Eugenie (28) und Prinzessin Beatrice (30) soll sich Meghan inzwischen ganz gut verstehen.

