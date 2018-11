Vor wenigen Wochen schockte Selena Gomez (26) ihre Fans mit einem schweren Zusammenbruch, der während einer Untersuchung wegen einer zu geringen Anzahl weißer Blutkörperchen passiert war. Infolgedessen begab sich die "Back To You"-Interpretin sofort in psychische Behandlung und ist seitdem untergetaucht. Ein Kumpel und Tätowierer der Künstlerin packte jetzt neue Details aus: Selena soll es kurz vor ihrem Kollaps gut gegangen sein!

Keith McCurdy, besser bekannt als Tattoo-Artist Bang Bang, sprach jetzt mit Page Six über den letzten Kontakt zu der Ex-Freundin von Justin Bieber (24) kurz vor ihrer emotionalen Krise. "Sie wollte mit ein paar Freunden zu mir kommen und sich ein neues Tattoo stechen lassen. Sie schien in einer ziemlich guten Verfassung zu sein", offenbarte der Künstler dem Onlineportal. Dennoch wusste Keith nicht genau, wie schlimm es Selena damals eigentlich ging: "Wir haben eine reine Arbeitsbeziehung, also respektiere ich die Grenzen."

Erst vor wenigen Tagen verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life, dass es dem ehemaligen Disney-Star – dank ärztlicher Behandlung – wieder deutlich besser gehe. "Selena hat gelernt, dass ihre Gesundheit an erster Stelle stehen muss", erzählte die Quelle. Demnach würde sie sich so langsam wieder ihren musikalischen Projekten widmen wollen.

Getty Images Selena Gomez beim WE Day Event in Kalifornien

Anzeige

selenagomez / Instagram Selena Gomez, September 2018

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de