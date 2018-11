Warum trägt Meghan (37) keine Kleider ihrer Freundin Victoria Beckham (44)? Eigentlich ist die Herzogin von Sussex dafür bekannt, die modischen Schöpfungen ihrer BFFs gern auszuführen. So trug sie nicht nur bei ihrem ersten offiziellen Auftritt an Prinz Harrys (34) Seite eine Bluse von Misha Nonoo, sondern erst kürzlich in Australien einen Blazer von Serena Williams (37). Nur Vics Kleider finden sich nicht im Schrank der Ex-Schauspielerin – hat das etwa persönliche Gründe?

Mitnichten – schließlich verstehen sich die Herzogin und die Designerin, die mit Ehemann David Beckham (43) auch die Royal-Hochzeit besuchte, nach wie vor bestens. Noch vor ihrem Paar-Outing im September 2017 erklärte Meghan einem Fashion-Magazin den simplen Grund, warum sie Vics Mode meidet: Sie findet, die schicken Teile stehen ihr nicht! "Nur weil manche Dinge an der Stange umwerfend aussehen, bedeutet das nicht, dass sie auch an mir umwerfend aussehen. Zum Beispiel liebe ich Victoria Beckhams Kleider, aber ich habe nicht den langen Oberkörper, um die Silhouette tragen zu können", sagte sie Glamour UK in einem früheren Interview.

Zum Glück halten die Kollektionen des einstigen Spice Girls mehr als edle Roben bereit. Und genau da bedient sich Meghan begeistert: Auf einem ihrer Verlobungsfotos mit Harry trägt die 37-Jährige dann doch einen Beckham-Pullover aus Kaschmir. Victoria braucht sich also nicht den Kopf zerbrechen, ob ihrer guten Freundin ihre Mode nicht gefällt!

