Hat Gina-Lisa Lohfink (32) bei Adam sucht Eva bereits das erste Herz erobert? Am vergangenen Samstag startete die neue Staffel der Flirtshow, in der sich die Teilnehmer in diesem Jahr zum ersten Mal auf einer Jacht komplett hüllenlos kennenlernen. Und schon in der ersten Episode sprühten die Funken: Normalo-Kandidat Martin und Gina-Lisa verstanden sich auf Anhieb blendend. Der Student denkt sogar bereits über eine gemeinsame Zukunft nach!

Martin ist überzeugt davon, dass er und Gina-Lisa sich in einer Beziehung hervorragend ergänzen würden. "Ich kann ihr da sehr viel Bodenständigkeit und das normale Leben bieten. Und sie mir dann diese Einblicke ins Promileben, was natürlich auch ganz spannend sein kann", erklärt er gegenüber RTL. Obwohl der 28-Jährige eigentlich auf natürliche Frauen steht, kommt er aus dem Schwärmen über die Skandalnudel mit XXL-Busen und zahlreichen Tattoos kaum heraus. Ihre Persönlichkeit konnte den Chemnitzer einfach überzeugen. "Ihre Ausdrucksstärke, sie hat einen schönen Charakter und ist ein nach vorne denkender Mensch", zählt er ihre Vorzüge auf.

Auch Gina-Lisa scheint von dem Hobbyfußballer absolut begeistert zu sein. "Martin ist ein ganz schöner Mann – nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Charakter. Und das ist mir sehr wichtig", himmelte sie den Single bereits in der Show an. Was glaubt ihr? Wird aus den beiden in den kommenden Episoden ein Paar? Stimmt im Voting ab!

