Läuten für Social-Media-Queen Novalanalove bald die Hochzeitsglocken? Die Bloggerin, die mit bürgerlichen Namen Farina Opoku heißt, und Musiker DJ Yeezy sind seit Anfang 2017 offiziell ein Paar. Nach fast zwei Jahren Beziehung wollen die verliebten Turteltauben nun wohl gemeinsam den nächsten Schritt wagen: Novalanalove scheint tatsächlich verlobt zu sein – das deutete die Influencerin zumindest nun via Social Media an!

Die Kölnerin befindet sich momentan mit ihrem Schatz auf den Malediven. Aus ihrem Traumurlaub hatte Farina heute eine ganz besondere Nachricht an ihre Follower. Zunächst entschuldigte sie sich in ihrer Instagram-Story dafür, dass sie sich gestern nicht mehr gemeldet hatte – sie lieferte jedoch einen guten Grund: "Der Abend lief anders, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir gehen zum Cocktail und dann zum Dinner, aber dem war nicht so – ich wurde nämlich überrascht und es ist etwas ganz, ganz schönes für mich passiert. Viele können sich vielleicht denken, was es gewesen kein könnte." Aber mehr wolle sie dazu nicht sagen, weil sie den Moment noch mit ihrem Liebsten genießen wolle, sie sei aber überglücklich.

Bei dieser Andeutung blieb es allerdings nicht: Novalanalove postete in ihrer Story auch ein Pic von sich, auf dem sie in einer Hängematte sitzt und zufrieden lächelnd einen dicken Klunker in die Kamera hält. Glaubt ihr, dass sich Farina verlobt habt? Stimmt ab!

Instagram / novalanalove Novalanalove und DJ Yeezy

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im Urlaub

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de