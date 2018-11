Vor knapp einem Monat feierte Sarah Ferguson (59) die Hochzeit ihrer Tochter. Am 12. Oktober heiratete Prinzessin Eugenie (28) ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32). Aber nicht nur das Kleid der Braut wurde von den Fans sehnsüchtig erwartet. Auch die anderen Mitglieder der königlichen Familie standen im modischen Mittelpunkt. Allen voran die Brautmutter, die an der Seite ihrer Zweitgeborenen in einem grünen Kleid strahlte. In einem Interview verrät Sarah jetzt, dass die Wahl ihres Outfits eine tiefe Bedeutung hatte.

Gegenüber Daily Mail offenbart Fergie, sie habe ihren Look um die Tasche herum gebaut. Das beige Accessoire ist ein Erbstück ihrer Mutter Susan Barrantes. Ein Fund in der Clutch gab Sarah schlussendlich die Inspiration für ihre Kleiderwahl zu Prinzessin Eugenies Hochzeit: "Mama hatte bei meiner Hochzeit mit Prinz Andrew die Handtasche getragen und die Eintrittskarten zu unserer Trauung befanden sich immer noch darin. Sie waren grün – weshalb ich an diesem Tag grün getragen habe." Aber die Farbwahl ihrer Garderobe hatte nicht nur emotionale Gründe. Mit dem grünen Kleid passte sich Fergie auch dem Outfit der Braut an. Denn ihre 28-jährige Tochter trug ein mit Smaragden besetztes Diadem.

Seit mittlerweile 20 Jahren gehen Sarah und Prinz Andrew (58) getrennte Wege. Die Trennung der beiden verlief alles andere als skandalfrei. Heute sind die beiden aber ein Herz und eine Seele und leben Tür an Tür auf dem Gelände von Windsor Castle. Seit der Traumhochzeit ihrer Tochter hoffen viele Fans sogar auf eine Liebesreunion der beiden.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Sarah Ferguson bei der Hochzeit ihrer Tochter Prinzessin Eugenie

Anwar Hussein/WENN.com Sarah Ferguson und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit am 23. Juli 1986

