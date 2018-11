Auf ihrem Kopf hat sich einiges getan! Normalerweise ist es aber nicht Lisa G.s (22) Frisur, die im Netz viel Aufsehen erregt: Die Web-Beauty setzt normalerweise ihre knackigen Kurven in Szene – immerhin gehört sie zu Deutschlands beliebtesten Fitness-Influencerinnen. Jetzt gebührt die Aufmerksamkeit jedoch nicht ihrem durchtrainierten Body, sondern ihrer Mähne. Lisa G. entzückt ihre Follower plötzlich mit einer neuen Frisur!

"Was denn da los?" Mit dieser Instagram-Story hatte Lisa ihre Haar-Überraschung schon angekündigt – in einem Post ließ sie ihre Community dann einen Blick auf ihren Schopf werfen. Die 22-Jährige hat auf einmal deutlich längere Haare, ihre Strähnen glänzen in einem kühlen Blond und ein Pony macht ihre Transformation komplett. Wie das wohl bei den Fans ankommt? Immerhin waren sie bislang immer von ihrer Kurzhaarfrisur angetan. "Oh, wow! Was für eine Veränderung, Lisa. Das sieht so schön aus, steht dir echt gut" und "Die Länge und vor allem der Pony steht dir echt richtig gut! Voll toll, dass du dich mal was Neues traust", lauten nur zwei der positiven Rückmeldungen.

Lisa selbst ist mit ihrem Make-over ebenfalls zufrieden: "Oh, mein Gott, Leute. Ich bin so happy mit meinen neuen Haaren. [...] Ich war wirklich noch nie so zufrieden mit Extensions", bekennt die frisch Frisierte in mehreren Social-Media-Clips.

Instagram / lisa__official Lisa G., Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lisa__official Lisa G.s Instagram-Story

Instagram / lisa__official Lisa G., Fitness-Influencerin

