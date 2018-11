Im Oktober gab Prinzessin Eugenie (28) ihrem langjährigen Partner Jack Brooksbank (32) das Jawort. Die Fotos der Traumhochzeit gingen um die Welt. Die Cousine von Prinz Harry (34), der nur wenige Monate vorher vor den Traualtar trat, verzauberte die Fans mit den Bildern ihres großen Tages. Ein paar Wochen nach der Trauung packt jetzt Brautmutter Sarah Ferguson (59) aus. In einem Interview erzählt sie, wie das Paar die Nacht vor den Flitterwochen verbrachte.

Gegenüber Daily Mail gibt die Herzogin von York Einblicke in das Privatleben der Frischvermählten. Trotz extravaganter Hochzeit und Adelstitel handelt es sich bei den Eheleuten um ein ganz normales Paar. Denn die 59-Jährige verrät ein Detail, mit dem wohl keiner gerechnet hat. "Am Sonntag nach der Hochzeit fragte ich Eugenie und Jack, ob sie an einem besonderen Ort übernachten wollen. Aber sie entschieden sich dazu, die Nacht in "Royal Lodge" zu verbringen", gibt Fergie preis, dass das Brautpaar die Zeit lieber mit der Familie verbringen wollte. "Also saßen wir alle zusammen in der Küche und aßen Pizza."

Aber Sarah nutzt das Interview auch, um über ihre einstige gute Freundin zu sprechen. "Ich dachte an abwesende Freunde, Familienmitglieder und an Diana", offenbart sie, dass sie ihre verstorbene Schwägerin bei der Hochzeit ihrer Tochter vermisst hat. Bereits vor ihren Eheschließungen mit Prinz Andrew (58) und Prinz Charles (70) verband Fergie und Lady Di eine enge Freundschaft.

Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

ActionPress / Derek Storm / Everett Collection Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice im Oktober 2018

