Es war die ganz große Liebe! 2014 lernte Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (25) seine Justine kennen und war sich schnell sicher, in ihr die Partnerin fürs Leben gefunden zu haben. Das Paar krönte sein Glück mit einer Hochzeit, die live im Netz gestreamt wurde. Doch nach nur einem Jahr war die Ehe auch schon wieder am Ende und die beiden Ex-Turteltauben gaben im Sommer ihre Trennung bekannt. Jetzt sprach Joey offen über das Beziehungsaus!

In der Sat.1 Doku "Promis Privat – Mein (fast) perfektes Leben" verriet der einstige DSDS-Teilnehmer, dass ihm die Trennung noch immer nahe gehe. Dennoch wisse er ganz genau, dass dies der richtige Schritt gewesen sei. "Das hört sich megatraurig an, aber ich habe so viel jetzt gelitten und so viel geweint und bin wirklich am Ende meiner Kräfte“, offenbarte der 25-jährige Sänger. Auch seine Ex zeigte sich betroffen von dem Beziehungs-Aus, sie habe sich häufig gefragt: "Hätte man vielleicht doch dran arbeiten sollen? Hätten wir irgendwas anders machen sollen?"

Nach der Trennung fiel es Joey schwer, die gemeinsame Wohnung zu betreten. Er sei einmal sogar zusammengebrochen. "Ich habe wirklich gedacht, dass ich da drin sterbe", verriet der aktuelle Global Gladiators-Drittplatzierte.

ActionPress / Thüringen Press Joey Heindle im Europapark in Rust

Anzeige

WENN.com Joey Heindle, Sänger

Anzeige

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Ex-Dschungelkönig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de