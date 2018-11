Khloe Kardashian (34) musste im April dieses Jahres ein echtes Drama erleben: Nur wenige Tage vor der Geburt ihrer ersten Tochter True Thompson hatten Paparazzi-Bilder ihren Freund Tristan Thompson (27) beim Fremdgehen überführt. Für die Reality-TV-Schönheit war das ein absoluter Albtraum – für ihren Nachwuchs musste die Blondine jedoch stark bleiben. Neue Folgen ihrer Doku-Soap Keeping up with the Kardashians zeigen nun jedoch, wie hart es wirklich für Khloe war: Nur kurz nach der Niederkunft brach die Neu-Mama völlig in sich zusammen!

In der neuesten Folge des Formats dreh sich alles um die Geburt des neuesten Kardashian-Mitglieds und die Zeit danach. Für den gebürtigen Empfang der Kleinen waren auch Khloes Schwestern Kim (38) und Kourtney (39) sowie Mama Kris Jenner (63) nach Cleveland gereist – doch die Anwesenheit ihrer Liebsten war für die frischgebackene Mutter alles andere als erholsam. "Ich habe dafür jetzt keine Kraft. Lasst mich einfach alle alleine!", wies die 35-Jährige ihre Angehörigen unter Tränen an.

Ob die Anwesenheit ihres Baby-Daddys während der Geburt ihre Emotionen wohl so hochkochen ließ? Trotz seiner üblen Fehltritte war Tristan mit im Kreißsaal gewesen – denn entgegen aller Ratschläge ihrer Familie wollte Khloe ihm und ihrer Tochter diesen Moment nicht vorenthalten: "Ich möchte, dass sie weiß, dass sie der Inbegriff von Liebe und meiner ganzen Freude ist. Babys können diese Energie spüren, da bin ich sicher!", erklärte die Unternehmerin.

MEGA Tristan Thompson, Basketballer

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Khloe Kardashian, Unternehmerin

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

