Elena Carrière (22) hat es geschafft! Die ehemalige Germany's next Topmodel ist aus dem Schatten der Castingshow getreten: Sie stolziert über die Laufstege der Welt und wurde zuletzt bei einer französischen Agentur unter Vertrag genommen. Auch auf Social-Media ist sie zu einer echten Größe geworden. Die meisten Fragen ihrer Follower drehten sich zuletzt aber vor allem um ihre Ernährung. Da platzte Elena jetzt der Kragen: Das Model verhängte ein Diät-Verbot!

In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige nun einen Screenshot von einer Unterhaltung mit einem Fan. Der wollte von ihr eine präzise Angabe haben, wie viele Datteln sie denn am Tag so esse – die süßen Früchtchen seien schließlich so kalorienreich. "Nein, hört auf zu zählen! Zahlen enttäuschen euch nur und machen euch traurig. Es geht darum, was für Kalorien ihr esst und nicht wie viele", antwortete Elena daraufhin. Gerade weil solche Fragen kein Einzelfall seien, wolle sie dem ganzen Diät-Talk einen Riegel vorschieben.

Tatsächlich hatte die Blondine auch lange damit zu kämpfen, die perfekte Balance in Sachen Ernährung zu finden. Die GNTM-Finalistin von 2016 probierte schon diverse Fastenkuren und Ähnliches aus. Glücklich hätten sie all die Verbote einer Essensumstellung aber nie gemacht, weshalb sie heute komplett auf Diäten verzichtet.

