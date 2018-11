Fünf Kerle, aber alles im Lot: No-Doubt-Sängerin Gwen Stefani (49) scheint ihr Leben perfekt im Griff zu haben. So plant sie anscheinend mit ihrem Liebsten Blake Shelton (42) Nachwuchs. Das Tolle daran: Der Country-Sänger kommt auch mit ihren drei Söhnen aus erster Ehe prächtig klar. Was der Beziehung ihres Ex-Mannes Gavin Rossdale (53) zu seinen Söhnen keinen Abbruch tut. So kann Gwen gleich fünffach stolz sein – auf Blake, Gavin und erst recht auf ihre Söhne Kingston (12), Zuma (10) und Apollo (4).

"Gwen liebt es, wie eng die Kids mit Blake sind. Aber sie versteht auch die starke Bindung, die sie zu ihrem Vater haben und unterstützt sie dabei", erzählt ein Vertrauter der Sängerin bei HollywoodLife. "Gavin ist die meiste Zeit in London, aber er schafft es immer wieder, nach L.A. zu kommen, um die Jungs zu sehen. Er ist nach wie vor ein fester Teil ihres Lebens", erzählt die Quelle. Und betont zugleich: "Es ist Gwen sehr wichtig, dass die Kinder auch weiterhin eine stabile Beziehung zu ihrem Vater haben."

Us Weekly hatte erst vor wenigen Tagen unter Berufung auf einen Insider berichtet, Gwen und Blake wünschten sich unbedingt ein gemeinsames Baby. Die Pläne sollen schon weit gediehen sein, dass die Suche nach einer Leihmutter bereits laufe.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Moschino Gwen Stefani und ihre Söhne Zuma, Apollo und Kingston bei der Moschino-Fashionshow

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker-Paar

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

