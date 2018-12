Jeder will für den eigenen Nachwuchs nur das Beste. Für Herzogin Kate (36), stolze Mom von drei Kindern, ist das Sprachenlernen dabei besonders wichtig. Denn nach eigenem Bekunden hat die Herzogin zwar viele Talente, Sprachen gehörten jedoch nicht dazu. Gerade weil sie selbst auf diesem Gebiet angeblich nicht so fit ist, sollen es ihre Sprösslinge eines Tages besser haben – und werden von der royalen Mama besonders gefördert.

"Ich muss dafür sorgen, dass meine Kinder darin besser werden als ich. Das ist mein Ziel", bekundet die Herzogin in einem Video, das ein Fan auf Instagram gepostet hat. Beim hier gezeigten Besuch mit ihrem Mann Prinz William (36) in Leicester – er gilt dem Gedenken an die Opfer des Hubschrauberabsturzes vom Oktober – kommt es auch zur Begegnung mit einem italienischen Bewunderer. Dabei entschuldigt sich Kate nach einem freundlichen "Ciao" sogleich für ihr "so schlechtes" Italienisch.

So mies kann das eigentlich gar nicht sein, hatte sie doch im Jahr 2000 einige Monate in Florenz verbracht – um Italienisch und Kunstgeschichte zu lernen. Aber ihre Ansprüche sind hoch, nicht nur bei den Kindern. Diese sind übrigens tatsächlich klar im Vorteil, da sogar mehrsprachig unterwegs. Von Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) ist bekannt, dass sie eine spanische Nanny haben. Ein Insider berichtete gegenüber Hello Magazine von ihrem "süßen und vertrauensvollen" Geplapper in der Fremdsprache.

