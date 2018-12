Es war eine traurige Nachricht für die Fans von Bauer sucht Frau-Teilnehmer Matthias und seiner Auserwählten Tayisiya Morderger (21)! Nachdem sich die Publikumslieblinge zum Ende der gemeinsamen Hofwoche für eine Fernbeziehung entschieden hatten, verkündeten sie einen Tag vor dem Finale der TV-Show ihre Trennung. In einem früheren Interview hatte die Tennisspielerin bereits klar gestellt, dass Matthias mit ihr nicht glücklich geworden wäre. Jetzt meldete sich Tayisiya via Social Media zu Wort und verkündete eine weitere emotionale Nachricht.

Auf Instagram postete Tayisiya ein Bild, auf dem sie am Strand sitzt und gedankenverloren in die Ferne schaut. Daneben schrieb sie: "Wenn du zu deinem eigenen Rhythmus tanzt, mögen Menschen dich nicht verstehen oder dich sogar hassen. Aber am Ende gibt es nur mich und meine Gefühle, die entscheiden müssen." Und diese Gefühle reichten offenbar nicht aus, um mit Jungbauer Matthias in eine gemeinsame Zukunft zu starten.

Trotz der Trennung haben die beiden Show-Teilnehmer allerdings weiterhin Kontakt zueinander. "Er verfolgt alle meine Tennisspiele und weiß, wo ich bin. Wenn ich Probleme habe, ruf ich ihn an und kann ihm alles erzählen", beschrieb Tayisiya das freundschaftliche Verhältnis zu ihrem ehemaligen Auserwählten im Bild-Interview.

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau" 2018

