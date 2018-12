Dieses Gefühlschaos könnte für mächtig Ärger sorgen! Eigentlich scheint alles perfekt: Trotz vieler Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung sind Eva (Claudelle Deckert, 44) und Till (Ben Ruedinger, 43) glücklich verheiratet. Doch vor ein paar Wochen tauchte ihr Stiefsohn Conor (Yannik Meyer) in der Schillerallee auf und sorgt nun für mächtige Gefühlsschwankungen bei der Anwältin. Die Vorschau der Erfolgsserie bei Unter uns verrät jetzt: Eva verliebt sich in den Fußballprofi!

Die RTL-Vorschau der heutigen “Unter uns”-Episode offenbart, dass ein kleines Missgeschick für großes Chaos im Herzen der sonst so knallharten Geschäftsfrau sorgen wird: Gemeinsam mit Conor besucht Eva ein Presse-Event. Dabei stolpert die Blondine über den roten Teppich und landet in den Armen ihrer Begleitung. In diesem Moment ist es um die Kölnerin geschehen – sie verguckt sich in ihren Stiefsohn! Ob im Anschluss eine Tragödie antiken Ausmaßes ihren Lauf nehmen wird? Das Publikum darf gespannt sein!

Die Geschichten vom Kölner Kiez flimmern seit mittlerweile mehr als 6.000 Folgen über die Mattscheibe; erst Anfang Dezember feierte die Daily-Soap ihr großes Jubiläum. Obwohl ein solcher Anlass immer ein Grund zur Freude ist, mussten die Serienliebhaber auch einen Abschied verkraften: Nach 18 Jahren hat Publikumsliebling Paco Weigel (Milos Vukovic, 37) der Schillerallee den Rücken gekehrt.

MG RTL D / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Conor (Yannik Meyer) bei "Unter uns"

MG RTL D / Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Till (Ben Ruedinger) bei "Unter uns"

MG RTL D / Julia Feldhagen Milos Vukovic als Paco bei "Unter uns"

