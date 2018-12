Ellen DeGeneres als Partyplanerin! Anfang dieses Jahres wurde die Kult-Moderatorin 60 Jahre alt und feierte das ausgiebig. Mit dabei waren unter anderem Oprah Winfrey (64), Jennifer Lawrence (28), Chrissy Teigen (33) und Kim Kardashian (38) mit Ehemann Kanye West (41). Und auch in ihrer Sendung beging Ellen ihren Ehrentag. All das hat die Amerikanerin scheinbar auf den Geschmack gebracht. Denn nun hat sie Jennifer Aniston (49) angeboten, deren 50. Geburtstag für sie zu organisieren.

Den Vorschlag machte die Moderatorin der Schauspielerin in ihrer Sendung The Ellen DeGeneres Show. "Du weißt, dass du an dem Tag etwas Besonderes machen musst?", spricht Ellen Jennifer auf ihren Ehrentag am kommenden 11. Februar an. Dann rückt sie mit der großen Neuigkeit heraus: "Ich schmeiße eine Party für dich – in dieser Sendung. Du weißt ja, wie lustig mein Geburtstag war, du warst hier. Wir werden dich eine Stunde lang feiern."

Jen ist sofort begeistert. "Ich liebe die Idee", sagt sie und hat dann ihrerseits einen Vorschlag für ihre Freundin: "Wäre es anmaßend, wenn ich sage, dass wir danach zu dir fahren und eine After-Party machen?" Jens Idee kommt bei der Moderatorin allerdings nicht wirklich gut an: "Da sprechen wir nochmal darüber. Das passiert wahrscheinlich nicht", sagt Ellen lachend.

Lia Toby/WENN Ellen DeGeneres bei der Premiere von "Findet Dory"

Alberto E. Rodriguez/GettyImages Ellen DeGeneres bei der Premiere von "Findet Dory" in Hollywood 2016

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

