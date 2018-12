Nur weil man als Kandidatin bei Der Bachelor nicht die große Liebe findet, heißt das nicht, dass man für immer allein bleibt! In den vergangenen Jahren gingen viele Ladys immer wieder als Noch-Singles aus der Kuppelshow hervor. Selbst die Staffelsiegerinnen waren schon bald – über kurz oder lang – erneut zu haben. Inzwischen hat die eine oder andere Rosenanwärterin aber endlich ihr ganz, ganz großes Glück gefunden: Diese Bachelor-Girls sind mittlerweile verliebt, verlobt oder sogar verheiratet!

Jessica Paszka

Jessi ist aktuell wieder glücklich vergeben! Nach der ersten Liebespleite beim Bachelor 2014 und der großen Schlammschlacht nach ihrer Zeit als Bachelorette 2017 mit ihrem Ex-Freund David Friedrich (29) ist im Liebesleben der 28-Jährigen endlich Ruhe eingekehrt. Aktuell datet sie den Fußballer Ajdin Hrustic (22) – nach langer Geheimhaltung inzwischen sogar ganz öffentlich mit Knutschpics und Co.

Inci Sencer

Eine, die bereits fast ihr ganzes Familienglück unter Dach und Fach hat, ist Inci: Sie gehörte zum Damen-Cast der siebten Staffel mit Bachelor Sebastian Pannek (32). Am Ende landete sie auf dem fünften Platz. Inzwischen hat sie mit ihrem Partner Daniel das große Los gezogen: Nur wenige Monate nach ihrer Kuppel-Teilnahme heirateten die beiden im Sommer 2017. Im Dezember darauf wurde sie dann zum ersten Mal Mutter mit der kleinen Mila Jolie. Aktuell ist sogar schon ein zweites Baby auf dem Weg – ebenfalls ein Töchterchen.

Katja Kühne

Zwar noch nicht verlobt, dafür aber schon schwanger ist die Bachelor-Siegerin von 2014. Katja (33) gewann damals das Herz von Christian Tews (38), lange hielt die Romanze aber nicht. Mittlerweile soll sie seit über einem Jahr mit Starkicker Marcel Sabitzer glücklich liiert sein. Ihrer Liebe setzte das Traumduo nun offenbar die Krone auf. Anfang November verkündete die 33-Jährige, Nachwuchs mit ihrem Freund zu erwarten.

Kattia Vides

Zog die einstige Bachelor-Kandidatin von 2017 noch als Single im darauffolgenden Jahr ins Dschungelcamp ein, kam nur kurz darauf heraus: Sie ist mit dem Politiker Patrick Weilbach (31) liiert! Inzwischen wagt sich das Couple auch schon wie selbstverständlich auf die roten Teppiche. Eine gemeinsame Wohnung haben die Turteltauben schon gefunden, jetzt will Kattia (30) aber noch mehr: Damit bald ein Mini-Vides auf dem Weg ist, hat die 30-Jährige vor Kurzem die Pille abgesetzt.

Aber auch die ehemaligen Kandidatinnen Samantha Justus (29), Alissa Harouat (31) und Denise Kappès (28) haben inzwischen eine kleine Familie gegründet.

Jessica Neufeld

Eine, die schon einen Verlobungsring am Finger stecken hat, ist YouTuberin Jessi. Sie war wie Yeliz 2018 beim Bachelor dabei. Doch auch ihre Reise endete ohne die letzte Rose. Dafür lernte die attraktive Blondine ebenfalls einen Datingshow-Kumpanen im Laufe des Jahres kennen: Seit April ist Jessi mit Niklas Schröder (29) zusammen. Anfang Dezember hielt der sogar schon um die Hand seiner Angebeteten an. Im neuen Jahr steht dann erst mal der gemeinsame Umzug auf dem Plan.

Yeliz Koc

Die attraktive Yeliz (25) hat in ihrem Kuppelshow-Kollegen Johannes Haller (30) die große Liebe gefunden: Anfang 2018 nahm sie noch selbst an der Rosensendung teil, verliebte sich nach der gemeinsamen Bachelor in Paradise-Zeit dann aber in den charmanten Überlinger. Das Paar ist inzwischen sogar schon zusammengezogen und auch von einer Verlobung scheinen Joliz aktuell nicht abgeneigt zu sein.

Ramona Stöckli

Mona wurde vor wenigen Tagen bereits zum ersten Mal Mutter! 2013 war sie aber noch selbst Teil des erfolgreichen Datingformats mit dem damaligen Rosenkavalier Jan Kralitschka (42) – schied allerdings mit einem bitteren Korb im großen Finale aus. Seit über einem Jahr ist die hübsche Schweizerin nun mit ihrem Partner Peter fest verbunden – gekrönt wurde ihr Liebesglück Anfang Dezember mit ihrer kleinen Tochter Clea Sophie.

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic

P. Hoffmann / Wenn.com Kattia Vides und Patrick Weilbach beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen

Star Press Johannes Haller und Yeliz Koc im August 2018

Getty Images Jessica Neufeld und Niklas Schröder bei einem Fashion-Event in Düsseldorf

Instagram / katja_kuehne Marcel Sabitzer und Katja Kühne in Dresden

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli und ihr Freund Peter

Instagram / inci.sencer Daniel, Inci und Lena

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / samantha_justus Oleg und Samantha Justis mit ihrem Sohn Ilja



