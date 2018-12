Katie Price (40) schmeißt wieder mit Geld um sich! Das britische Ex-Boxenluder hat eine schwierige Zeit hinter sich: Wegen enormer Steuerschulden wäre sie beinahe in die Insolvenz gerutscht – in letzter Sekunde konnte sie den Bankrott dann allerdings doch noch abwenden. Und nun zückt die fünffache Mutter offenbar wieder fleißig die Kreditkarte: Für ihre Weihnachtsdekoration blätterte Katie umgerechnet rund 6.678 Euro hin!

Erst kürzlich hatte die 40-Jährige ihre heruntergekommene Villa in West Sussex saniert, die sie für die anstehenden Festtage nun offenbar ordentlich zum Funkeln bringen will. "Sie möchte für ihre Kinder und Kris eine ganz besondere Atmosphäre schaffen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Schließlich hätten diese Katie in den zurückliegenden schwierigen Wochen und Monaten auch unterstützt. Den alten Weihnachtsschmuck, der noch aus der Zeit mit Ex-Mann Kieran Hayler (31) stammt, habe die Reality-Darstellerin aussortiert. "Katie möchte, dass das Haus fantastisch aussieht. So sollen die Menschen, wie beispielsweise Kieran, die daran vorbeigehen, sehen, dass sie ihr Leben wieder im Griff hat und ihr Heim keine Müllhalde mehr ist", plauderte die Quelle weiter aus.

Katies Familie sollen die enormen Ausgaben allerdings Sorgen bereiten. Wie der Promi-Experte verriet, habe die TV-Persönlichkeit daher ein wöchentliches, finanzielles Limit bekommen und müsse alle Ausgaben, die eine festgelegte Grenze überschreiten, genehmigen lassen.

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price in London

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrer Tochter Jett Riviera

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2018 in London

