Nur wenige Monate nach der gelösten Verlobung von Ariana Grande (25) veröffentlichte Pete Davidson (25) am Samstag eine alarmierende Nachricht im Netz. In dem Post schrieb der Komiker, dass er nicht mehr leben wolle, wenig später löschte er seinen Account. Inzwischen bestätigte die Polizei, dass es dem 25-Jährigen gut gehe, sie sahen in einem TV-Studio nach dem Rechten, wo Pete für "Saturday Night Live" probte. Jetzt gibt es auch von ihm selbst ein Lebenszeichen: Er stand für die Show vor der Kamera!

In der Folge traten Miley Cyrus (26) und Mark Ronson (43) als Musik-Acts auf. Pete übernahm die Aufgabe, die beiden anzukündigen. Es war nicht der einzige Auftritt des Comedians. In einem Sketch, in dem er "Bohemian Rhapsody"-Star Rami Malek (37) spielt, tauchte er ebenfalls auf – dieser war allerdings vorher aufgezeichnet worden.

Pete leidet an einer bipolaren Störung und hatte in der Vergangenheit offen und ehrlich über seine Suizidgedanken gesprochen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Während seiner Beziehung mit Ariana wurde er von ihren Fans extrem hart angefeindet. Der traurige Höhepunkt: Einige Hater forderten ihn zum Selbstmord auf.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

PBG / Empics / ActionPress Pete Davidson, Comedian

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018



