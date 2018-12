Sophie Turner (22) weiß ganz genau, was sie will! Der Hochzeitsmarathon von Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) bleibt offenbar nicht folgenlos: Die Bollywood-Beauty und der Sänger haben sich erst vor Kurzem in einer mehrtägigen Zeremonie die ewige Liebe geschworen. Auch Nicks Bruder Joe (29) und seine Verlobte Sophie ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen. Vor allem Sophie holte sich dabei offenbar ein paar Inspirationen für ihre eigene Trauung: Eine Sache ist ihr allerdings besonders wichtig!

In den vergangenen Monaten ging die Hochzeitplanung von Sophie und Joe eher schleppend voran. Bisher konnten sich die Turteltauben lediglich darauf einigen, im Sommer 2019 in Frankreich zu heiraten. Doch wie Hollywood Life berichtet, stürzt sich die Game of Thrones-Darstellerin derzeit hoch motiviert in die Organisation ihres Jaworts. An die Öffentlichkeit soll davon allerdings nichts geraten. "Einer ihrer größten Wünsche ist es, dass die Hochzeit so privat wie möglich abläuft", verriet ein Insider und erklärte weiter: "Sie bittet alle darum, Stillschweigen über den genauen Termin zu bewahren. Sie hat zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit alles geheim bleibt."

Seit Ende 2016 sind Sophie und Joe ein Paar. Nach knapp einem Jahr Beziehung hielt der Musiker dann um die Hand des Serienstars an. Vor lauter Freude ließ es sich die Britin damals nicht nehmen, ihre bevorstehende Hochzeit höchstpersönlich im Netz zu verkünden – Schnappschüsse vom Verlobungsklunker inklusive!

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas bei der Hochzeit von Priyanka Chopra und Nick Jonas

Bauergriffin.com / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in Los Angeles

Instagram / joejonas Joe Jonas und Sophie Turner bei einem gemeinsamen Dinner in Paris

