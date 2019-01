Einen schöneren Start ins neue Jahr hätte sich Sylvie Meis (40) wohl kaum wünschen können! Vor einigen Wochen ließ die Moderatorin die Liebesbombe platzen: Sie ist wieder bis über beide Ohren verknallt! Das Herz der TV-Beauty hat der Filmproduzent Bart Willemsen erobert. Seit einigen Tagen turteln die beiden ganz hemmungslos im Florida-Urlaub. Bart kann die Finger nicht von seiner Liebsten lassen – kein Wunder, bei ihrem ultraknappen Bikini!

Am Neujahrstag wurden Sylvie und Bart erneut am Strand von Miami gesichtet. Auch nach dem Jahreswechsel genossen die beiden ihren ersten gemeinsamen Urlaub weiterhin in vollen Zügen. Ob im Wasser oder auf der Liege – das Paar tauschte immer wieder innige Küsse aus. Mit ihrem weißen Mini-Bikini brachte die 40-Jährige das Blut ihres neuen Partners offenbar in Wallung: Er suchte jedenfalls ständig Körperkontakt! Dabei hielt er jedoch nicht nur verknallt ihre Hand, sondern griff ihr auch ungeniert an den Po.

Sylvie scheint sich mittlerweile rundum wohl damit zu fühlen, ihr Liebesglück auch in der Öffentlichkeit zu genießen. Als sie sich kurz vor dem großen Supertalent-Finale im Netz zu ihrer neuen Beziehung bekannte, zeigte sie sich noch deutlich schüchterner: "Es ist ungewohnt für mich, darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen verlegen", gab die Fashion-Ikone damals zu.

MEGA Sylvie Meis und Bart Willemsen im Januar 2019

MEGA Sylvie und Bart Willemsen in Miami, Florida

MEGA Bart Willemsen und Sylvie Meis in Miami

