Armer Gavin Rossdale (53)! Eben flanierte er noch mit seiner Ex-Freundin Sophia Thomalla (29) über den roten Teppich und machte sein Liebesglück damit endlich offiziell, wenige Monate später gab ihm die deutsche Schauspielerin anscheinend den Laufpass. Während die nun mit ihrem neuen Lover Loris Karius (25) in Miami turtelt, was das Zeug hält, scheint Gavin die Trennung nicht ganz so gut wegzustecken. Das lässt zumindest ein tiefgründiger Post des Rockers vermuten.

Auf seinem Instagram-Account meldete sich Gavin zum Jahresbeginn mit nachdenklichen Zeilen zu Wort: "Niemand kann zurückgehen und von vorne anfangen, aber jeder kann heute neu beginnen und einen Schlussstrich ziehen." Ist das vielleicht ein guter Vorsatz, den der Bush-Frontmann für sich selbst gefasst hat? Es klingt fast so, als wolle er hiermit klar stellen, dass er mit seiner Ex abschließen will. Allerdings wird Sophia nicht direkt erwähnt. Seine Fans wünschen ihm für das neue Jahr jedenfalls alles Gute.

Bisher haben sich weder Sophia noch Gavin offiziell zu ihrer Trennung geäußert. Weshalb die Beziehung in die Brüche ging, ist also nach wie vor ein Rätsel. Erst im Oktober postete der Musiker noch ein Foto mit seiner Verflossenen, auf dem die beiden in die Kamera strahlten.

JAXON/Mega Gavin Rossdale und Sophia Thomalla bei der LACMA Art+Film Gala

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Hotelpool

Bauer-Griffin / SplashNews.com Gavin Rossdale in Los Angeles, Oktober 2018

