Bei Hochzeit auf den ersten Blick lernten sie sich kennen und lieben. In jeder Staffel treffen zwei Menschen aufeinander, die sich zuvor noch nie gesehen haben und geben sich vor dem Standesamt das Jawort – ein gewagtes Experiment, das bei den Teilnehmern schon für ordentlich Schmetterlinge im Bauch sorgte. Denn gleich bei sechs Paaren hat es ordentlich gefunkt. Und ein Pärchen hat es den Promiflash-Lesern besonders angetan!

Die Liebesgeschichte von Nane und Damian schaffte es bei den Lesern von Promiflash auf der Beliebtheitsskala ganz nach oben. Die 28-jährige Empfangsleiterin suchte in der fünften Staffel der Sat.1-Sendung nach einem Partner, der sich selbst nicht zu ernst nimmt. Es scheint, als hätte sie in ihrem frisch Angetrauten genau den Richtigen gefunden. Während ihrer Hochzeitsreise funkte es gewaltig zwischen den beiden. Der Brillenträger überlegt jetzt sogar, zu seiner Gattin zu ziehen.

Auch Bea und Tim turtelten sich in die Herzen der Leser. Sie waren das allererste Paar, das sich in dem ungewöhnlichen Format getraut hat, Ja zu sagen. Und sie haben gezeigt, dass das Konzept funktioniert: Denn auch vier Jahre nach ihrer Trauung sind sie noch glücklich. "Ich hatte Glück, so einen tollen Ehemann zu bekommen. Es war ein aufregendes Abenteuer mit Happy End", schwärmt die Blondine von ihrem Partner.

