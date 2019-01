Heidi Klum (45) mag es auch mal lässig und cool! Das Model zeigt sich immer top gestylt. Ob am Set ihrer Casting-Show Germany's next Topmodel oder auf dem roten Teppich bei Hollywood-Events – sie bezaubert regelmäßig in tollen Kleidern und sexy High Heels. Im Alltag präsentiert sich die Vierfach-Mama aber auch gerne mal in einem Casual-Look. Bei einem Roadtrip mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) wurde sie nun zu einer waschechten Biker-Braut.

Im vergangenen Frühjahr machte das Paar seine Beziehung offiziell – und ist seitdem quasi unzertrennlich. Regelmäßig postet die 45-Jährige in den sozialen Netzwerken verliebte Pärchen-Fotos. Auf ihrem neusten Instagram-Pic kuschelt sich Heidi ungeschminkt und in einer dicken Lederjacke an den Tokio Hotel-Rocker, der sich an ein großes Motorrad lehnt. Die Turteltauben machten offenbar einen Ausflug ans Meer und schienen ihre Zweisamkeit mal wieder in vollen Zügen zu genießen. "Road-Trippin", lautet der schlichte Kommentar zu der Aufnahme.

An Weihnachten machte der Gitarrist seiner Freundin einen Antrag – und das nach nur wenigen Monaten Beziehung. Wann die beiden vor den Traualtar schreiten wollen, ist nicht bekannt. Heidi hat bereits zwei Scheidungen hinter sich. Trotzdem hat sie den Glauben an die Ehe noch immer nicht verloren, wie sie schon kurz vor der Verlobung mit ihrem Tom betonte.

ActionPress / United Archives GmbH Heidi Klum bei den Critics' Choice Awards 2018

MEGA Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der Unicef Sommergala 2018

