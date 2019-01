Ein Rückblick in Britney Spears (37)' wilde Vergangenheit! Die Sängerin hat in ihrem Leben schon das ein oder andere Mal für Schlagzeilen gesorgt. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei auch ihre Ehe mit Jason Alexander im Jahr 2004 – die nach nur 55 Stunden wieder annulliert wurde. Britneys Manager reagierten schnell, als sie von der Heirat erfuhren. Doch was hat Ex-Mann Jason zu diesem Abenteuer zu sagen?

In einem Interview mit ABC News erzählte Jason, einige Jahre nach der gescheiterten Ehe, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Die beiden hätten zusammen gefeiert und die Vorzüge einer guten Party genossen. Um es konkreter zu machen: "Alkohol ist eine Droge. Kaffee ist eine Droge. Zigaretten sind Drogen. Ja, wir haben Drogen genommen", erklärte er mit einem Zwinkern im Interview. Einer Sache war er sich aber sicher – er war in Britney verliebt und hatte das Gefühl, dass sie ebenso fühlen würde. Er habe die Annullierung nur unterzeichnet, weil er ein netter Kerl sein wollte – was er im Nachhinein aber bereue.

Die heute 37-jährige Sängerin hat sich nach Berichten des TV-Senders in einem Interview mit E! schon viel früher zu der Blitzhochzeit mit ihrem Kindheitsfreund geäußert. "Ich war dumm, habe rebelliert und nicht die Verantwortung für meine Taten übernommen", beteuerte Britney damals.

SplashNews.com Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016

Splash News Jason Alexander, Ex-Ehemann von Britney Spears

FayesVision/WENN.com Britney Spears bei den GLAAD Media Awards 2018

