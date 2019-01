Was für eine Figur! Knapp über 24 Jahre ist der Release von Mariah Careys (48) Hit "All I Want for Christmas Is You" her, in dessen Video sie in einem sexy Weihnachtsfrau-Kostüm im Schnee herumtollt – bis heute knackt der Weihnachtssong Rekorde. Was dabei besonders auffällt? Dass sich der heiße Body der heute 48-Jährigen auch fast ein Vierteljahrhundert später kaum verändert hat! Das beweist Mariah aktuell mit einigen sexy Bikini-Fotos, die sie auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht hat.

Mit nassen Haaren, einem breiten Lächeln und einer absoluten Traumfigur, die der knappe Bikini nur noch betont, zeigt sich Mariah auf Instagram. Obwohl sie nicht besonders viel trägt, bleibt die Sängerin ihrem Style treu – und setzt bei ihrem Pool-Outfit auf Pink und viel Glitzer. Ihre Fans sind von diesen sexy Kurven hin und weg. Einige scheinen besonders verblüfft, wie jung die Diva auf den Bildern wirkt. So fragt ein Fan: "Verdammt, wer ist diese 20-Jährige?" Ein anderer schreibt: "Du siehst großartig aus, Mariah!"

Wie Hollywood Life berichtet, sollen die scharfen Schnappschüsse auf der französischen Karibikinsel Saint-Barthélemy entstanden sein. Dort sei Mariah mit ihrem Freund Bryan Tanaka (35) und ihren siebenjährigen Zwillingen Monroe (7) und Moroccan (7) fotografiert worden.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey

Anzeige

Splash News Bryan Tanaka und Mariah Carey in Aspen

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de