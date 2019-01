Barbara Meier (32) sorgte mal wieder für Aufsehen! Am Sonntagabend wurden in Hollywood zum 76. Mal die Golden Globes verliehen – für das deutsche Model ein Anlass, sich in Schale zu werfen und unter die hochkarätigen Stars und Sternchen der Filmbranche zu mischen. Dabei stand ihr Outfit in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung – immerhin hatte sie im Vorjahr ordentlich Kritik für ihre Abendgarderobe geerntet! Doch kann ihr Kleid in diesem Jahr punkten?

Bei den diesjährigen Golden Globes trug die 32-Jährige einen langen, schulterfreien Traum aus Grün mit üppiger Schleppe, Gürtel und Silberelementen. In ihrer Instagram-Story dokumentierte die rothaarige Beauty ihren Abend auf der renommierten Veranstaltung und offenbarte ihren Followern das eine oder andere Detail: zum Beispiel, dass ihr Kleid der einstigen Let's Dance-Kandidatin ganz schöne Schwierigkeiten bereitete. Da die Ärmel so tief am Top vernäht wurden, hatte sie Probleme, die Arme zu heben – eine echte Hürde beim Schampus schlürfen!

Aus Protest gegen sexuellen Missbrauch hatten die Gäste der Preisverleihung im vergangenen Jahr Schwarz getragen – mit Ausnahme von Barbara: Die Laufsteg-Schönheit entschied sich für ein pastellfarbenes Blümchenkleid. "Wenn wir wollen, dass heute die Golden Globes der starken Frauen sind, die für ihre Rechte kämpfen, ist es in meinen Augen der falsche Weg, sich nicht mehr körperbetont anzuziehen", rechtfertigte sie ihre skandalträchtige Kleiderwahl damals auf Instagram. Was haltet ihr von Barbaras Kleid in diesem Jahr? Stimmt ab!

