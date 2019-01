So haben die Fans Lisa und Lena (16) noch nie gesehen! Eigentlich werden die Zwillinge von ihren Followern für ihre gute Laune gefeiert. Immerhin strahlen die beiden bei ihren TikTok-Videos oder Social-Media-Pics immer um die Wette. Nicht ohne Grund scharen sie allein auf Instagram eine Community von 14 Millionen Followern um sich. Doch nun müssen die Twins notgedrungen eine Pause einlegen: Lisa und Lena hat es nämlich voll erwischt!

Auf Instagram posteten Lisa und Lena am Dienstag einen Schnappschuss, der die beiden mit Decken umhüllt und völlig erschöpft bei einem Schläfchen auf ihrem flauschigen Teppich zeigt. "Lena und ich sind krank. Wir wissen leider nicht, wer wen angesteckt hat", nehmen die Zwillinge die unangenehme Situation im Netz jedoch mit Humor. Aufmuntern dürften sie auch die zahlreichen Genesungswünsche ihrer Follower. "Ich hoffe, euch geht es bald besser", "Kommt schnell wieder auf die Beine" oder "Hoffentlich geht es auch nicht all zu schlecht", lauteten nur drei der besorgten Fan-Kommentare.

Durch ihre Erkrankung sind Lisa und Lena nun vorerst gezwungen, einen Gang zurückzuschalten. In den vergangenen Wochen hatten die Webstars nämlich einen vollen Terminkalender: Sie versorgten nicht nur ihre Netz-Community mit regelmäßigen Updates, sondern waren unter anderem auch beim Bambi, The Dome oder in der Gameshow "Klein gegen Groß" zu sehen.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, wurden durch Musical.ly bekannt

Starpress/WENN.com Lisa und Lena bei Ein Herz für Kinder 2018

