Es war die Liebessensation kurz vor dem Auftakt von Ich bin ein Star– Holt mich hier raus! Dschungelkandidat und Reality-TV-Star Domenico de Cicco (35) ist wieder in festen Händen: Der Bachelorette-Boy und die Mutter seiner Tochter Lia Noelia sind zum zweiten Mal glücklich vereint! Seiner Ex Evelyn Burdecki (30) ist die überraschende Reunion so kurz vor dem Abflug ins Camp ein Dorn im Auge: Sie denkt, das alles sei ein abgekartetes Spiel!

In Kürze treffen die beiden einstigen Kuppel-Show-Kandidaten, die sich im Sommer bei Bachelor in Paradise kennen und kurzzeitig lieben gelernt haben, wieder aufeinander – denn Evelyn zählt ja ebenfalls zu den zwölf Stars und Sternchen, die sich am Freitag in ihr Down-Under-Abenteuer stürzen. Die Nachricht von Domenicos Liebes-Comeback mit Julia schockte das Bachelor-Babe ganz offensichtlich. "Das ist jetzt schon krass für mich. Wow! Ich wusste das nicht. Super durchgeplant. Ich würde sagen, sein Plan ist definitiv aufgegangen", gestand die quirlige Blondine im Interview mit RTL.

Als Domenico und Evelyn vergangenen Sommer anbandelten, war Julia gerade schwanger mit Domenicos Kind. Im August trennten sich die TV-Stars schließlich – und Domenico kehrte zu Julia zurück. "Ich habe gewusst, dieser Mann gehört zu mir und das Kämpfen hat sich gelohnt", sagte diese zu ihrem Triumph.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, Dschungelcamp-Kandidat 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Evelyn Burdecki beim Urban Decay Naked Cherry Launch im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de