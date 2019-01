Dieser Hochzeit auf den ersten Blick-Moment ging in die Geschichte ein. Eigentlich hätte es für Tamara und Sascha nicht besser laufen können. Wie so viele Paare der Kuppelshow wagten auch sie den Schritt vor den Traualtar – und das ohne sich vorher gesehen zu haben. Doch obwohl sie dem Systemadministrator im Standesamt das Jawort gab, bereute die Einzelhandelskauffrau ihre Entscheidung nur wenige Minuten später: Sie gab ihrem Mann den Laufpass. Jetzt trafen Tamara und Sascha erstmals nach dem Eklat aufeinander!

Anlässlich der Sonderausgabe Hochzeit auf den ersten Blick – Das Jubiläum sahen sich die Zwei zum ersten Mal nach der Hochzeit wieder. Bei Kaffee und Kuchen ließen sie die Vergangenheit noch mal Revue passieren. "Wir haben uns auf ein Experiment eingelassen, was für uns beide nicht so einfach war", meinte die Blondine im Gespräch mit ihrem einstigen Ehepartner. Trotz des schnellen Schlussstriches schätze sie Sascha sehr – und vor allem auch seinen Umgang mit ihrer Entscheidung damals: "Ich bin auch superhappy, dass ich dich heiraten durfte. Du hast nie ein böses Wort gegen mich verwendet. Das rechne ich dir ganz, ganz hoch an", sagte Tamara weiter. Der Hobby-Bodybuilder entgegnete daraufhin: "Ich habe vollstes Verständnis dafür gehabt."

Die überraschend harmonische Aussprache der beiden scheint sich ausgezahlt zu haben. Denn sie sind sich sicher: Sie wollen in Kontakt bleiben und sich gegenseitig besuchen. "Mir war schon wichtig, hier herzukommen. Ich fühle mich sehr gut und freue mich auf ein nächstes Treffen", offenbarte Tamara.

SAT.1/Claudius Pflug Logo Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 / Christoph Assmann SAT.1, "Hochzeit auf den ersten Blick"

Facebook / Sascha – Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Sascha und seine Freundin Kim

